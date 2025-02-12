Richterin Barbara Salesch
Folge 130: Familienabend
43 Min.Ab 12
1. Fall: Auf offener Straße schlägt Gerd Heinke Linda Herbst brutal zusammen. Eine willkürliche Tat oder hat er ein dunkles Geheimnis zu verbergen? 2. Fall: Familienabend der anderen Art. Die Tür ist verschlossen, die Schlüssel sind weg - hat Norbert Gentner seine Frau Susanne absichtlich in der Wohnung eingesperrt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1