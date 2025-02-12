Richterin Barbara Salesch
Folge 133: Der ungeladene Party-Gast
43 Min.Ab 12
1. Fall: Tagelang ist die 16-jährige Charlotte verschwunden. Ihre Mutter findet sie halbnackt im Bett des Zirkusartisten Rivaldo. Hat er das Mädchen verschleppt und vergewaltigt? 2. Fall: Christian Weber kommt uneingeladen auf eine Geburtstagsparty und beginnt zu randalieren. Später fehlt Schmuck im Wert von 18.000 Mark. War er der Dieb?
