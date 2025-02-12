Richterin Barbara Salesch
Folge 142: Übergriffiger Sportlehrer?
43 Min.Ab 12
1. Fall: Der Sportlehrer Jürgen Richter soll von einem wütenden Vater verprügelt worden sein. Hat der Lehrer den Schüler Kevin wirklich sexuell genötigt? 2. Fall: Volker Klamp rutscht auf einem Haufen Hundekot aus und verletzt sich. Hat Marieta Meiers Hund ihm die braune Falle gestellt?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1