Richterin Barbara Salesch

Liebesspiele mit einer Leiche

SAT.1Staffel 2Folge 145
43 Min.Ab 12

1. Fall: Bestattungsunternehmer Konrad Palm traut seinen Augen nicht. Er überrascht seinen Angestellten Hans Kaiser bei zärtlichen Liebesspielen mit einer Leiche! 2. Fall: Jochen hat einen riesigen Kratzer im Wagen. Ist die junge Mutter Lydia Esser aus Rache mit ihrem Kinderwagen gegen den Sportwagen gefahren?

SAT.1
