Richterin Barbara Salesch
Folge 159: Raub im Kloster
43 Min.Ab 12
1. Fall: Eine Polizeistreife erwischt Rudolf, wie er gerade mit einem Schlagstock in der Hand vor der Passantin Renate steht. Wollte er sie überfallen oder nur helfen? 2. Fall: Fast wie im Mittelalter - dunkle Gestalten schleichen durch das Kloster, und eine wertvolle Madonna wird geraubt. War es Sven, der Sohn des Gastwirts?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1