Richterin Barbara Salesch

Schwarze Messe

SAT.1Staffel 2Folge 169
Schwarze Messe

Richterin Barbara Salesch

Folge 169: Schwarze Messe

43 Min.Ab 12

Fall 1: Die Stripperin Bianca Leder erlebt die Hölle. Anstatt auf einer Party die Hüllen fallen zu lassen, wird sie der blutige Mittelpunkt einer schwarzen Messe von Satansjüngern! / Fall 2: Der ruhig gestellte Ehemann. Nach einem Glas Bier bricht Jochen Herbert kurze Zeit später besinnungslos zusammen. Wollte ihn seine Frau Silke vergiften?

SAT.1
