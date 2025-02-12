Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Nachts im Kuhstall

SAT.1Staffel 2Folge 174
Nachts im Kuhstall

Richterin Barbara Salesch

Folge 174: Nachts im Kuhstall

43 Min.Ab 12

Fall 1: Christian Schönlein soll sich an einer Kuh vergangen haben. Hat die Bäuerin eine zu lebhafte Phantasie oder ist ihr Hof ein Tierbordell? / Fall 2: Todesfalle Rennbahn. Bei Hochgeschwindigkeit platzt ein Reifen und es kommt fast zur Katastrophe. Wollte Mechaniker Wolfgang Hof die Konkurrenz auf brutale Weise ausschalten?

