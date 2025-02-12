Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 2Folge 176
43 Min.Ab 12

Fall 1: Sex mit Biss. Als beim wilden Liebesspiel das Auto ins Rollen gerät und gegen eine Mauer kracht, beißt Petra in Kais bestes Stück. Unfall oder bittere Rache? / Fall 2: Vanessa Svetko freut sich auf eine liebevolle Versöhnung mit ihrem Mann Konrad. Doch dann wird sie von ihm brutal vergewaltigt. Was steckt hinter dieser Ehetragödie?

SAT.1
