Richterin Barbara Salesch
Folge 177: 50 Mark der Schluck
43 Min.Ab 12
Fall 1: Schnapsladen in der Entzugsklinik. Pfleger Micha verabreicht seinen Patienten Hochprozentiges gegen Bares. Ist er wirklich so skrupellos? / Fall 2: Das geheime Treffen der Produzentin Liane mit dem Soapstar Mirko endet mit einem tödlichen Treppensturz. Wurde der Serienstar zum Mörder?
