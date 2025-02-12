Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Satansbraut

SAT.1Staffel 2Folge 188
Folge 188: Satansbraut

43 Min.Ab 12

Fall 1: Die 16-jährige Susanne ist dem Satanskult verfallen. Doch als der Anführer sie zum Sex zwingen will, versucht das junge Mädchen, den Teufelskreis zu durchbrechen - vergeblich! / Fall 2: Drei badende Mädchen. Gerd Tröger ist wegen Einbruchdiebstahl angeklagt. Wo ist das Bild "Drei badende Mädchen"? Er leugnet die Tat und verschweigt, wo er zur Tatzeit war. Wovor hat er Angst?

SAT.1
