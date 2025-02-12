Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ferkelei

SAT.1Staffel 2Folge 189
Ferkelei

FerkeleiJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 189: Ferkelei

43 Min.Ab 12

Fall 1: Für ein Shooting liegt das Nacktmodel Anke gefesselt und mit Sahne besprüht im Schweinestall. Dann lässt Fotograf Tim die Ferkel raus und die junge Frau entgeht nur ganz knapp einer Schweinerei! / Fall 2: Kampf ums Kind. Halbnackt und blutend liegt Marion Bilker in ihrem Wohnmobil. Hat ihr Ehemann, von dem sie getrennt lebt, sie entführt und mit einem Messer attackiert?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen