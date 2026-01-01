Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 2Folge 192
43 Min.Ab 12

Fall 1: Eigentlich wollte Svenja nur ein Tattoo auf der Schulter - nach ihrer Ohnmacht hatte sie auch ein Brustwarzenpiercing. Ein Versehen oder pure Absicht des Piercers? / Fall 2: Alles für die Familie. Da Martin Heckrath große Geldprobleme hat, begibt er sich in die Fänge des Geldverleihers Lothar Schnieber. Als er nicht zahlen kann, beißt der Kredithai gnadenlos zu.

SAT.1
