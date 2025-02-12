Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 200
Folge 200: Kampf an der Kasse

43 Min.Ab 12

Fall 1: An der Kasse stürzt die Rentnerin Katharina Möller so unglücklich, dass sie sich einen komplizierten Bruch zuzieht. Hat Sabine Schützinger wirklich aus Bösartigkeit die alte Frau umgerissen? / Fall 2: Waschen, föhnen, stehlen. Die erfolgreiche Friseurin Nadine sieht sich als Opfer einer Intrige! Sie soll aus der Geschäftskasse Geld geklaut haben. Handelt es sich wirklich um einen heimtückischen Plan ihrer neidischen Kollegen?

