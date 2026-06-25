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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Vom WM-Orakel bis zur historischen Hitzewelle

SAT.1Folge vom 25.06.2026
Vom WM-Orakel bis zur historischen Hitzewelle

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 25.06.2026: Vom WM-Orakel bis zur historischen Hitzewelle

45 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Kann ein Prognosemodell den WM-Sieger vorhersagen? Joachim Klement wagt den Blick in die Zukunft. Außerdem: ein Sparplan für den Führerschein, ein sommerliches Whoopie-Pie-Eis-Sandwich-Rezept und alles zur historischen Hitzewelle im Juni.

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