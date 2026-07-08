In der Sendung: Drogenmissbrauch, Dwayne Johnson, TiergeschichtenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 08.07.2026: In der Sendung: Drogenmissbrauch, Dwayne Johnson, Tiergeschichten
44 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Immer mehr junge Menschen sterben an Drogen und Medikamenten vor allem durch vereinfachten Zugang. Was sich ändern muss, berichten zwei Betroffene. Außerdem: Dwayne Johnson im neuen Disney-Film "Vaiana" und Wildtierexperte Derk Ehlert mit Tiergeschichten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen