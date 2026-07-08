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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: Drogenmissbrauch, Dwayne Johnson, Tiergeschichten

SAT.1Folge vom 08.07.2026
In der Sendung: Drogenmissbrauch, Dwayne Johnson, Tiergeschichten

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 08.07.2026: In der Sendung: Drogenmissbrauch, Dwayne Johnson, Tiergeschichten

44 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Immer mehr junge Menschen sterben an Drogen und Medikamenten vor allem durch vereinfachten Zugang. Was sich ändern muss, berichten zwei Betroffene. Außerdem: Dwayne Johnson im neuen Disney-Film "Vaiana" und Wildtierexperte Derk Ehlert mit Tiergeschichten.

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