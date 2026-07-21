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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: Hamburger Reeperbahn, Sommergefahren, Kampfpilot

SAT.1Folge vom 21.07.2026
In der Sendung: Hamburger Reeperbahn, Sommergefahren, Kampfpilot

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 21.07.2026: In der Sendung: Hamburger Reeperbahn, Sommergefahren, Kampfpilot

59 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Mit bis zu 2.500 km/h ist Gerald Groß im Eurofighter unterwegs und spricht über seine Sicht auf die Bundeswehr. Außerdem: Wie ehemalige Bordelle zu Ferienwohnungen werden und wie Kinder Hitze und Wasser sicher überstehen.

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