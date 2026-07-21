In der Sendung: Hamburger Reeperbahn, Sommergefahren, KampfpilotJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 21.07.2026: In der Sendung: Hamburger Reeperbahn, Sommergefahren, Kampfpilot
59 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Mit bis zu 2.500 km/h ist Gerald Groß im Eurofighter unterwegs und spricht über seine Sicht auf die Bundeswehr. Außerdem: Wie ehemalige Bordelle zu Ferienwohnungen werden und wie Kinder Hitze und Wasser sicher überstehen.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen