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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von BTS-Konzerten über Fertiggerichte bis hin zur Familienpolitik

SAT.1Folge vom 13.07.2026
Von BTS-Konzerten über Fertiggerichte bis hin zur Familienpolitik

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 13.07.2026: Von BTS-Konzerten über Fertiggerichte bis hin zur Familienpolitik

53 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

In München begeistert die weltberühmte K-Pop-Band BTS Millionen Fans - darunter auch die 77-jährige Bärbel Schröder. Außerdem: Koch Stefano Zarrella verzaubert mit Fertiggerichten und die Kritik an Familienministerin Prien. All das und mehr in der Sendung.

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