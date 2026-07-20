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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von Flugzeugmythen über Bundestag bis hin zu Speisekarten

SAT.1Folge vom 20.07.2026
Von Flugzeugmythen über Bundestag bis hin zu Speisekarten

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 20.07.2026: Von Flugzeugmythen über Bundestag bis hin zu Speisekarten

56 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Fensterplatz oder Gang, vorne oder hinten - welcher Sitzplatz ist im Flugzeug wirklich der beste und sicherste? Außerdem: Ist Jens Spahn freiwillig gegangen und wie Restaurants uns mit Speisekarten beeinflussen - all das und mehr in der Sendung!

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