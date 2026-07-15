In der Sendung: Promikind, Feuerwehr, MordversuchJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 15.07.2026: In der Sendung: Promikind, Feuerwehr, Mordversuch
37 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Wie fühlt es sich an, als Kind eines Prominenten aufzuwachsen? Darüber sprechen unter anderem Summer Connor und Gloria-Sophie Burkandt. Außerdem: die Wichtigkeit der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Fall einer Ehefrau, die ihren Mann töten will.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen