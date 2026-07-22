Vom Technologiezentrum über die Kettcar-Alpenreise bis hin zur WassermeloneJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 22.07.2026: Vom Technologiezentrum über die Kettcar-Alpenreise bis hin zur Wassermelone
49 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass es vor allem einer Branche gut geht: der IT. Ein Beispiel ist der Bau des Schwarz Digits Campus in Bad Friedrichshall. Außerdem: Mit dem Kettcar vom Bodensee zum Gardasee und das Geheimnis der Wassermelone.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen