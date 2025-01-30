Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 10: Ein einziger Augenblick
22 Min.Ab 12
Frisch verlobt und gerade zum neuen Juniorpartner einer Kanzlei befördert - für den jungen Anwalt Tobias Rogge könnte es nicht besser laufen. Bis zu dem Tag, an dem sich alles ändert: Angetrunken steigt Tobias in seinen Wagen. Ein kurzer Augenblick, in dem er abgelenkt ist, und die Katastrophe passiert. Hin- und hergerissen zwischen Karriere und seinem schlechten Gewissen trifft er eine folgenschwere Entscheidung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1