Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Selbstmordversuch

SAT.1Staffel 1Folge 7
Der Selbstmordversuch

Folge 7: Der Selbstmordversuch

24 Min.Ab 12

Frau weg, Kind weg, Job weg: Das Leben von Simon L. ist in den letzten Monaten völlig aus den Fugen geraten. Vom einst glücklichen Vater ist nichts mehr geblieben. Simon ist allein und ohne jede Hoffnung - und trifft eine schwerwiegende Entscheidung: Er will sich das Leben nehmen. Zur gleichen Zeit klopft völlig verzweifelt seine Nachbarin an die Tür. Sie wird von ihrem Ex-Freund verfolgt ...

