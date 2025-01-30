Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 12: Auf Leben und Tod
23 Min.Ab 12
Schlaflose Nächte, Panikattacken und Albträume bringen die junge Ärztin Dr. Anna S. fast um den Verstand. Vor wenigen Monaten ist ein Kind unter ihren Händen gestorben. Seither sind Tabletten ihr einziger Halt. Bis zu jenem schicksalhaften Nachmittag im Juni ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1