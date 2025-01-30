Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 17: Ironie des Schicksals
23 Min.Ab 12
Frisch geschieden und wieder voller Lebensmut: Seit ein paar Wochen trifft sich Rebecca Sost mit einem Mann, den sie im Internet kennengelernt hat. Nach einer langen Zeit des Alleinseins hatte sie schon fast die Hoffnung aufgegeben, jemals den Richtigen zu treffen. Die 43-Jährige kann ihr Glück kaum fassen. Noch ahnt sie nicht, dass dieser Mann sie auf eine harte Probe stellen wird ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1