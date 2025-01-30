Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 20: Schön an einem Tag
23 Min.Ab 12
Die 24-jährige Kindergärtnerin Anna Lewinski ist vor Kurzem von Hamburg zu ihrem Freund nach Köln gezogen. Für ihn hat sie nach über drei Jahren Fernbeziehung ihren gesamten Freundeskreis aufgegeben. Anna hat heute früher frei und will ihren Freund überraschen. Doch was sie zu Hause erwartet, wird ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellen ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1