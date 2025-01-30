Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Einsame Entscheidung

SAT.1Staffel 1Folge 14
Einsame Entscheidung

Einsame Entscheidung

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 14: Einsame Entscheidung

23 Min.Ab 12

Kein Geld, keine Wohnung, aber ein Baby - im Leben der alleinerziehenden Mutter Leonie S. geht gerade alles schief. Obwohl ihr Baby erst vier Wochen alt ist, fühlt sich die 19-jährige Mutter schon am Ende ihrer Kräfte. Soll sie ihr Kind abgeben? Heimlich und ganz anonym bei der Babyklappe? Doch noch bevor sie handeln kann, wird eine schicksalhafte Begegnung alles verändern ...

