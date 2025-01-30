Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 16: Für ein besseres Leben
22 Min.Ab 12
Die 21-jährige Irina Pawlowa ist verzweifelt: Sie musste ihre todkranke Tochter in Russland zurücklassen. Um die lebensrettende Operation bezahlen zu können, arbeitet die junge Mutter als Stripperin. Jeden Abend lässt sie sich von grölenden Männern angaffen und angrapschen. Bis zu jenem Abend, als das Schicksal sie in Versuchung führt. All ihre Geldprobleme würden sich lösen, allerdings zu einem hohen Preis ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1