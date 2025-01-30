Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 1Folge 5
Folge 5: Unendliche Liebe

22 Min.Ab 12

Eine hochschwangere, junge Frau wird von Ihrem gewalttätigen Ehemann schikaniert. Dann trifft sie zufällig Ihre Jugendliebe wieder. Doch als Ihr Ehemann davon erfährt, rastet er aus und bringt seine Frau und das Baby in Lebensgefahr ...

