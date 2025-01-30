Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 1Folge 3
21 Min.Ab 12

Ein angehender Chirurg wird Zeuge eines brutalen Überfalls auf zwei Schulkinder. Beherzt greift er ein. Seine Freundin ahnt noch nichts von den dramatischen Ereignissen: Und dann scheint es, dass auch sie Opfer der brutalen Gang wird ...

SAT.1
