Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 3: Verlorenes Glück
21 Min.Ab 12
Ein angehender Chirurg wird Zeuge eines brutalen Überfalls auf zwei Schulkinder. Beherzt greift er ein. Seine Freundin ahnt noch nichts von den dramatischen Ereignissen: Und dann scheint es, dass auch sie Opfer der brutalen Gang wird ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1