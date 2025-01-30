Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 21: Mutprobe mit Folgen
22 Min.Ab 12
Die 33-jährige Architektin Carla Erdmann steht vor den Trümmern ihrer Ehe. Ihr Ehemann hat sie betrogen. Obwohl Carla ihn noch liebt, kann sie ihm den Seitensprung nicht verzeihen. Als ihr Ehemann sie um eine letzte Aussprache bittet, ist sie hin- und hergerissen. Sie ahnt nicht, dass das Schicksal die Entscheidung bereits getroffen hat. Am Tag ihrer Scheidung wird etwas passieren, das alles ändert ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1