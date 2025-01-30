Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 42: Sina & Luise
22 Min.Ab 12
Sina Lehmann und Luise Richter sind die besten Freundinnen. Sie sind immer für einander da. Mit Speed-Dating will Luise Sina ablenken, denn die kann nicht aufhören, an ihren Ex zu denken. Ein guter Plan, wie sich herausstellt, denn Sina trifft beim Speed-Dating Tarek, und es scheint Liebe auf den ersten Blick zu sein. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer, denn ihre Freundschaft zu Luise wird auf eine harte Probe gestellt.
