Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 10: The Last Dance
22 Min.Ab 12
Die Hochzeit der 29-jährigen Theresa mit ihrem Verlobten Carl steht kurz bevor. Der 30-Jährige feiert mit seinen Kumpels einen wilden Junggesellenabschied. Theresa plagen indes andere Sorgen: Sie arbeitet heimlich als Stripperin in einer Table-Dance-Bar, um die Schulden ihrer spielsüchtigen Mutter Anne zu bezahlen. Ein fataler Fehler, wie sich an diesem Tag herausstellt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1