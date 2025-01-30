Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

The Last Dance

SAT.1Staffel 2Folge 10
The Last Dance

The Last DanceJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 10: The Last Dance

22 Min.Ab 12

Die Hochzeit der 29-jährigen Theresa mit ihrem Verlobten Carl steht kurz bevor. Der 30-Jährige feiert mit seinen Kumpels einen wilden Junggesellenabschied. Theresa plagen indes andere Sorgen: Sie arbeitet heimlich als Stripperin in einer Table-Dance-Bar, um die Schulden ihrer spielsüchtigen Mutter Anne zu bezahlen. Ein fataler Fehler, wie sich an diesem Tag herausstellt ...

