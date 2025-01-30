Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 20: Knock Out
23 Min.Ab 12
Die 26-jährige Buchhändlerin Svenja hat nur eins im Kopf: Bücher, Bücher, Bücher. Das will ihre beste Freundin Ilona unbedingt ändern. Nach einem sexy Makeover entführt sie Svenja in den hipsten Club der Stadt. Dorthin hat auch Sebastian seinen schüchternen Kumpel Mark geschleppt. Er will Mark Nachhilfe in Sachen Flirten geben - allerdings mit illegalen KO-Tropfen. Und ihr Opfer ist ausgerechnet die schüchterne Svenja ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1