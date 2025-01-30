Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 2Folge 15
23 Min.Ab 12

Der 32-jährige Pfarrer Ralph Steves ist hin- und hergerissen - zwischen seiner Liebe zu Gott und einer verbotenen Liebe: die zu einer Frau. Mit der 27-jährigen Kellnerin Heidi führt der Gottesdiener seit langem eine heimliche Beziehung. Doch dann wird Heidi schwanger und Ralph trifft die schwerste Entscheidung seines Lebens. Zu spät: denn Heidi hat sich bereits für eine Abtreibung entschieden ...

SAT.1
