Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Verbotene Liebe

SAT.1Staffel 2Folge 9
Verbotene Liebe

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 9: Verbotene Liebe

23 Min.Ab 12

Sie ist 25 - er ist 16. Sie ist Lehrerin - er ist ihr Schüler. Doch Corinna und Marius lieben sich. Eine verbotene Liebe, die nicht sein darf. Für die Beziehung mit dem Minderjährigen setzt die Referendarin ihre ganze berufliche Zukunft aufs Spiel. Doch dann kommen Marius Eltern früher aus ihrem Wochenendurlaub zurück und erwischen ihren Sohn mit seiner Lehrerin.

