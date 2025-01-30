Auf den richtigen Zug springenJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 13: Auf den richtigen Zug springen
22 Min.Ab 12
Die 24-jährige Studentin Lilli steht vor der Entscheidung ihres Lebens - soll sie bei dem erfolgreichen Immobilienmakler Raffael bleiben, mit dem sie seit zwei Jahren liiert ist? Oder soll sie sich auf den Fremden einlassen, mit dem sie einen romantischen Abend verbracht hat? Beide Männer buhlen mehr denn je um die Gunst der attraktiven Studentin. Doch als Lilli sich endlich für einen der beiden Männer entscheidet, ist der Zug ins vermeintliche Glück bereits abgefahren ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1