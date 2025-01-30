Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Fifty-Fifty

SAT.1Staffel 2Folge 4
Fifty-Fifty

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 4: Fifty-Fifty

22 Min.Ab 12

Bei Harry und Sandra läuft nichts nach Plan. Seit Jahren wünscht sich das Paar sehnlichst ein Kind und investiert jeden Cent in teure Hormonbehandlungen. Sandra hat die Hoffnung bereits aufgegeben, doch Harry lässt nicht locker. Ein letztes Mal will er das Glück herausfordern. Er spielt Lotto - und knackt den Jackpot! Doch die Rechnung hat er ohne Blumenhändlerin Melanie gemacht, denn die fordert die Hälfte der vier Millionen Euro.

