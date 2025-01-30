Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 3: Die Diebin und der Detektiv
23 Min.Ab 12
Ein Leben im Luxus und gleichzeitig in totaler Verzweiflung: Anwalts-Ehefrau Saskia Meerfeld ist innerlich zerrissen. Die 37-Jährige führt nach außen hin ein glückliches Leben. Doch tief im Innern beherrscht sie der Drang zum Stehlen: Saskia ist Kleptomanin. Als sie schließlich beim Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum erwischt wird, droht ihr dunkles Geheimnis aufzufliegen. Doch dann macht ihr der Hausdetektiv ein unmoralisches Angebot ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1