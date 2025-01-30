Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 7: Amnesie
23 Min.Ab 12
Die BWL-Studentin Franziska Luthe wacht nach einem schweren Verkehrsunfall im Krankenhaushaus auf. Ihre Verletzungen werden heilen, doch die 28-Jährige leidet unter Amnesie. Sie kann sich nicht mehr erinnern, was in den letzten Stunden vor dem Crash passiert ist. Ihr Verlobter, der smarte Eventmanager Daniel Niesdörfer, und ihre neue Studienfreundin benehmen sich merkwürdig. Haben die beiden etwas mit dem Unfall zu tun?
