Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Einbrecher mit Herz

SAT.1Staffel 2Folge 29
Einbrecher mit Herz

Einbrecher mit HerzJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 29: Einbrecher mit Herz

22 Min.Ab 12

Fliesenlegermeister Bernd Seiler steht vor dem Bankrott. Weil seine Kunden ausstehende Rechnungen nicht bezahlen, muss Bernd sein Geschäft bald dichtmachen. Eine dieser Kundinnen ist die wohlhabende Unternehmersgattin Kerstin Dornbach. Bernd sieht nur noch einen Ausweg: Er will sich holen, was ihm seiner Meinung nach zusteht und bricht in die Villa Dornbach ein. Doch da trifft er auf den Hausherrn und plötzlich geht es um Leben oder Tod ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen