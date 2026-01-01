Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 29: Einbrecher mit Herz
22 Min.Ab 12
Fliesenlegermeister Bernd Seiler steht vor dem Bankrott. Weil seine Kunden ausstehende Rechnungen nicht bezahlen, muss Bernd sein Geschäft bald dichtmachen. Eine dieser Kundinnen ist die wohlhabende Unternehmersgattin Kerstin Dornbach. Bernd sieht nur noch einen Ausweg: Er will sich holen, was ihm seiner Meinung nach zusteht und bricht in die Villa Dornbach ein. Doch da trifft er auf den Hausherrn und plötzlich geht es um Leben oder Tod ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1