Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Blind Date

SAT.1Staffel 2Folge 30
Blind Date

Blind DateJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 30: Blind Date

22 Min.Ab 12

Nadja Mertens wird von ihrem Freund Stefan betrogen. Daraufhin trennt sich die 37-Jährige sofort von ihm. Nun sehnt sie sich nach einer neuen Liebe. Nadja versucht ihr Glück in einem Dating-Portal im Internet und verabredet sich zu einem Blind Date. Doch die Verabredung hat einen Haken: Das Date soll im Dunkeln stattfinden und ist ein anonymes Rollenspiel in einem Hotel. Doch was Nadja im Hotelzimmer erleben muss, wird sie für immer verändern ...

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

