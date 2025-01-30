Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Du hast mein Leben gerettet

SAT.1Staffel 2Folge 32
Du hast mein Leben gerettet

Du hast mein Leben gerettet

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 32: Du hast mein Leben gerettet

23 Min.Ab 12

Die Apothekenlieferantin Maren Lange fährt den Lehrer Georg Hafner an. In ihrer Panik lässt sie den schwerverletzten Mann liegen und flüchtet. Gequält von ihrem schlechten Gewissen kehrt Maren jedoch wenig später an den Unfallort zurück und rettet dem 35-Jährigen das Leben. Der Polizei verschweigt sie, dass sie den Unfall verursacht hat. Als sie Georg im Krankenhaus besucht, passiert, was passieren musste: Maren verliebt sich in den attraktiven Lehrer ...

