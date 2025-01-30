Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Braut aus dem Osten

SAT.1Staffel 7Folge 1
Folge 1: Die Braut aus dem Osten

23 Min.Ab 12

Mit dem Mauerfall 1989 sollte die Trennung zwischen "Ossis" und "Wessis" Geschichte sein - und damit eigentlich auch die Vorurteile. Doch auch nach 24 Jahren deutscher Einheit leben Klischees weiter. Das bekommt die 26-jährige Doreen am eigenen Leibe zu spüren. Kurz vor ihrer Hochzeit sollen sich ihre Eltern aus dem Osten und die Schwiegereltern aus dem Westen endlich kennenlernen. Doch es kommt zum Eklat - mit fatalen Folgen ...

