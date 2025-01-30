Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ganz heißer Draht

SAT.1Staffel 7Folge 9
Folge 9: Ganz heißer Draht

23 Min.Ab 12

Die 28-jährige Lena ist bereit, mit ihrem Freund Daniel den nächsten Schritt zu wagen. Doch anstatt ihr einen Antrag zu machen, vergisst er wiederholt ihren Geburtstag. Um ihrer Wut Luft zu machen, will Lena ihre beste Freundin anrufen. Doch sie verwählt sich und schüttet ihr Herz versehentlich dem Künstler Gabriel aus. Amüsiert von dieser Verwechslung kommen beide ins Gespräch und telefonieren bis in den frühen Morgen. Dann ist Lenas Akku leer und Gabriels Nummer verloren ...

SAT.1
