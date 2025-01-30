Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 5: Penner im Haus
23 Min.Ab 12
Die 37-jährige Mutter und Hausfrau Diana lebt mit einem grausamen Geheimnis: Sie hat einen Herzfehler und wird sterben. Tag für Tag lebt sie in Angst und Hoffnungslosigkeit, kann ihrer Familie einfach nicht die Wahrheit sagen und ist schier am Zerbrechen - bis der Vagabund Marvin in ihr Leben tritt. Kann der seltsame und geheimnisvolle Mann Diana den Mut und die Hoffnung geben, den er selbst schon lange verloren hat? Und gibt es Engel vielleicht doch?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1