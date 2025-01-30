Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Penner im Haus

SAT.1Staffel 7Folge 5
Penner im Haus

Penner im HausJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 5: Penner im Haus

23 Min.Ab 12

Die 37-jährige Mutter und Hausfrau Diana lebt mit einem grausamen Geheimnis: Sie hat einen Herzfehler und wird sterben. Tag für Tag lebt sie in Angst und Hoffnungslosigkeit, kann ihrer Familie einfach nicht die Wahrheit sagen und ist schier am Zerbrechen - bis der Vagabund Marvin in ihr Leben tritt. Kann der seltsame und geheimnisvolle Mann Diana den Mut und die Hoffnung geben, den er selbst schon lange verloren hat? Und gibt es Engel vielleicht doch?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen