Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 16: Wie gewonnen, so zerronnen
23 Min.Ab 12
Bernd Böttcher sitzt auf einem riesigen Schuldenberg, und seine Freundin Valeska macht Druck: Sie will ganz groß heiraten, und Bernd soll zahlen. Der Briefträger ist verzweifelt. Doch eines Tages findet der 31-Jährige einen Sack mit. 6.000 Euro. Alle Probleme scheinen gelöst. Doch dann erfährt Bernd, dass es sich um die Ersparnisse der 82-jährigen Luise Winkler handelt, die sich und ihrem Mann mit dem Geld einen letzten Herzenswunsch erfüllen wollte ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1