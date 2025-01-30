Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wie gewonnen, so zerronnen

Bernd Böttcher sitzt auf einem riesigen Schuldenberg, und seine Freundin Valeska macht Druck: Sie will ganz groß heiraten, und Bernd soll zahlen. Der Briefträger ist verzweifelt. Doch eines Tages findet der 31-Jährige einen Sack mit. 6.000 Euro. Alle Probleme scheinen gelöst. Doch dann erfährt Bernd, dass es sich um die Ersparnisse der 82-jährigen Luise Winkler handelt, die sich und ihrem Mann mit dem Geld einen letzten Herzenswunsch erfüllen wollte ...

