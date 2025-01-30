Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 7Folge 13
22 Min.Ab 12

Der 32-jährige Georg wurde gerade von seiner Freundin verlassen. Eigentlich will er nichts mehr mit der Liebe zu tun haben, doch da funkt ihm eine schicksalhafte Begegnung dazwischen: Zufällig trifft er die schöne Martha auf der Straße, für beide ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch bevor einer von ihnen den ersten Schritt machen kann, fährt sie im Taxi davon. Zurück bleibt eine Kamera mit ein paar Fotos. Die sind seine einzige Spur ...

SAT.1
