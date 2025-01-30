Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 14: Männer sind Schweine
23 Min.Ab 12
Männer sind Schweine - findet zumindest die 34-jährige Scheidungsanwältin Saskia Wolf. Sie kämpft für die Rechte ihrer ausschließlich weiblichen Mandanten und rächt sich so indirekt an ihrem Ex, der sie belogen und betrogen hat. Der einzige Mann, den Saskia noch in ihr Leben und ihr Herz lässt, ist ihr kleiner Sohn Lenny. Bis ihr neuer Nachbar Philipp Ahrends auftaucht und Saskia im Sturm erobert. Doch da ist etwas, das die frisch verliebte Anwältin nicht über Philipp weiß ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1