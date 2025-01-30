Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 7Folge 2
22 Min.Ab 12

Sina Kramer ist sich sicher: ihr Verlobter Güven ist der Mann ihres Lebens. Ihre Eltern unterstellen dem jungen Türken, dass er die 22-jährige nur benutzt, um an eine Aufenthaltsgenehmigung zu kommen. Der Student ist illegal in Deutschland, sein Studentenvisum ist abgelaufen. Deswegen fliegt Sina in die Türkei, um sich der Familie ihres Zukünftigen vorzustellen. Am Flughafen findet die Polizei Drogen in Sinas Koffer. Hat sie sich in ihrer großen Liebe getäuscht?

