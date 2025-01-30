Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

In den Schuhen Deiner Schwester

SAT.1Staffel 7Folge 17
In den Schuhen Deiner Schwester

In den Schuhen Deiner SchwesterJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 17: In den Schuhen Deiner Schwester

23 Min.Ab 12

Die 31-jährige Einzelhandelskauffrau Esther Franke ist maßlos überfordert: Sie kämpft ununterbrochen um das Überleben ihrer kleinen Boutique, und zu Hause wartet ihre aufmüpfige 15-jährige Tochter Mayra auf sie. Zu allem Überfluss zieht auch noch ihre gerade obdachlose Schwester Jacky bei ihr ein, die alles noch schlimmer macht: Jacky überredet ihre Nichte dazu, sich heimlich nachts mit einem Jungen zu treffen. Dabei wird das Mädchen Opfer eines sexuellen Übergriffes ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen